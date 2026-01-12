伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」１２日の最終日、１２Ｒで優勝戦が行われ、長田稚也（２５＝飯塚）が速攻を決め大会初制覇。ＧＩは２回目、通算１８回目の優勝。大会６連覇を狙った青山周平は２着だった。

スタートは鈴木宏和が先手を奪ったが「行かれたらきついと思ったけど、２番手を取れたのは良かった。速攻で行かないときついと思った」。２周回で鈴木を抜いて逃げ態勢へ。青山が５周回で２番手に上がってきたが抜かせることはなかった。上がりタイムは自己最高となる３・３１９秒を計時し「やばっ」と笑みがこぼれた。

「エンジンは良かった。ピットでも緊張しなかった。逃げは長かったけど、先頭に立ってもタイヤのことも考えながらしっかり走れた」と慌てることなく冷静だった。

２０２３年８月の飯塚第６６回ダイヤモンドレース以来となるＧＩ優勝。「長かった。関東は黒川（京介）さんや（佐藤）励君が活躍しているのに、何しているんだって。いろいろ考える時期はあった。去年も悔しい思いはした。でも、苦しい時でも負けても勉強してやってきた」。腐ることなく手を動かしてきたことが近況の安定感、そしてこの日のＶにつながった。

２０２６年は最高の出だしとなった。「今日だけは喜んで。でも、スタートとか反省点はある。良くなるようにしたい」と浮かれることはない。次走は地元の飯塚ＧII・オーバルチャンピオンカップ（２１日開幕）。「次の地元ＧIIも優勝を目指して頑張る。今年はＧはＧでもＳＧ。飯塚を引っ張っていける選手にならないと。それを自覚して頑張る」。次世代の飯塚を代表する選手として活躍することを誓った。