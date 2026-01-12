日本列島に到来した「冬の嵐」。12日は愛知県と岐阜県の広い範囲で雪が降り、名古屋では今シーズン初めて積雪を観測しました。



愛知県犬山市にある国宝・犬山城も、12日は雪化粧。町でも、車の雪おろしや雪かきに追われる人の姿が見られました。



車の雪おろしをしていた男性：

「結構積もっているんだなって、下ろすの大変だなと思いながら。ゆっくり安全運転で行きたいと思います」





道路の雪かきをしていた男性：「買い物に出かけたりとか、車に乗るときに雪に慣れていないでしょ、この辺の人は。事故だけ（注意）」岐阜県では、12日午前0時から正午までで59件のスリップ事故が発生しました。幸いケガをした人はいませんでしたが、引き続き注意が必要です。犬山市の公園では、朝から子供たちが雪遊び。みるみる大きくなった雪玉は、身長を超える巨大な雪だるまに。そり遊びにも十分なほど、雪が積もりました。父親：「子供が楽しんでくれているので、うれしく思います。昨日は家でゲームをやっていたんですけど、今日は雪で遊ぶだけで1日過ぎますね。（雪遊びは）なかなかできないです。幸せですね」犬山の観光地・城下町ではおでんを提供する店もあり、引き寄せられるように買い求める人の姿もみられました。店主：「この雪で寒いので、おでんや中華そばもやっておりますので、（売り上げは）伸びるかなと思います」東海3県では雪のピークは越えたものの、寒さは続きます。