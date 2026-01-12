タレントのマツコ・デラックスが１２日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。高速道路などの合流時に暗黙の了解になっている“ファスナー合流”について持論を展開する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ある調査で渋滞の時などに合流車線の先端まで進んだら、譲り合って１台ずつ交互に入っていく“ファスナー合流”について７割以上のドライバーが「知らない」と答えたという記事を紹介。

“ファスナー合流”について聞かれると「逆にそれ以外の合流の仕方ってあります？」と聞き返したマツコ。

「なんかさ、合流前の所でずっとウインカー出してると、イライラしない？ 逆に。入れる側もさ、まだずっと先があるのに、そこで入れるって、あんまりなくない？ そこではみんな、まだ待たないのよ。だから入れてくれなくて、ずっと渋滞起こしてる人とかいない？ ここで入るの？みたいな所で停まってるからさ。みんな入れずに過ぎちゃうわけよ」と続けると「大体、みんな先端のちょい手前ぐらいだよね、入ろうとするの。５分の４ぐらいがスムーズよ」と口に。

「ちょっと先まで行かないとさ。『俺、あれの次だな』みたいな確認作業があるじゃない？ 入れる方も『あの車、ウチの前ね』みたいな確認の時間も必要じゃない？ だから、手前で（入ろうと）やられると腹立つし。５分の４ぐらいの方がその確認できるのよね」と続けたところで共演の株式トレーダー・若林史江さんが「意地でも入れない人とかいるね、あれは何？」と聞くと「なんかさ。『私、知りません』みたいな顔してる人がいるじゃない。お前は今、何が起きてるのか客観視もできないのか？みたいなさ」とマツコ。

「と言うかさ。運転していて、その暗黙のルールにも気付かないヤツはさ、もう運転しない方がいいと思う。何十年、運転したら気付くんだよ？っていう…。誰も教習所とかで教えてくれるもんじゃないからさ」と続けると、入れてもらった際のウインカー点滅についても「あたしは３回よ。５回はウザいのよ。なんか、恩着せがましく感じるのよ、５回は。１回にも満たないヤツとかは追突したくなるわよね」と話していた。