田原総一朗氏の朝食Vlog動画に人気男女コンビが驚愕 「家がこんなはずない！本棚って知らない？」
ニッキューナナ・こっちゃん選手が1月7日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、オススメのYouTubeチャンネルを紹介した。
ニッキューナナ・こっちゃん選手が「最近よく見てるもので、ちょっと一個あって。YouTubeのチャンネルで、朝食を食べるだけのチャンネル知ってます？」と語り出した。
YouTubeチャンネル「通勤タイムス」が投稿している人気シリーズ「伝説の朝ごはん」。職人や文化人、スポーツマンなど日々を大切に生きる人々の「朝」をVlog形式で記録している。これまでに92歳の現役バレリーナ・雑賀淑子氏やメディアアーティスト・落合陽一氏、フードスタイリスト・石森いづみ氏らが出演。
こっちゃん選手は「毎回みんな（朝食を）作ってやるんですけど、あれがめちゃくちゃよくて」と話すと、相方の峯シンジは「こっちゃん、昼起きるからさ、その罪悪感で見てんじゃない？人の朝ごはんを。『私も朝起きれたら食えたのにな～』って」と指摘した。
こっちゃん選手は「冬一番気をつけてほしいのが水分不足。夏って、みんな暑いから飲むと思うんですけど、冬って飲まない。みんな、水飲まないんですけど、この朝食（の動画に）出てる方々はみんなバリ飲む。4杯とか平気で飲む」と、冬場の水分補給の重要性を説いた。
スタジオ内で、田原総一朗氏の「伝説の朝ごはん」を視聴。ショート動画でしか見ていなかったこっちゃん選手は「本ヤバッ！！」と田原家の本事情に驚愕。
田原氏の家はいたるところに本が積み上げられており、その上に資料や新聞も置かれている。散らかっているわけではないが、室内の8割ほどが本の置き場となっている。
峯も「ちょっと待って、ちょっと待って！そんなはずないって！家こんなはずってないってぐらい本だから！」と爆笑。
こっちゃん選手も田原氏の朝食を説明しようとするも、おぞましい量の本が登場するたびに笑ってしまう始末。
峯は「本棚って知らない？この人？本棚を教えてあげたほうがいい！」と話し、田原氏の朝食は目に入ってこなかったようだ。
こっちゃん流のジャーナリングやデジタルフォトフレームの活用法などについても語っている。
ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。
次回配信は、1月14日（水）19時頃。
【番組概要】
■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」
■配信時間：毎週水曜日19時頃
■配信場所：各種Podcastで配信
■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）
■メールアドレス：297@abc1008.com
■番組公式X：@297_abc1008
■配信先はこちら