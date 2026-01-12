ニッキューナナ・こっちゃん選手が1月7日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、オススメのYouTubeチャンネルを紹介した。

ニッキューナナ・こっちゃん選手が「最近よく見てるもので、ちょっと一個あって。YouTubeのチャンネルで、朝食を食べるだけのチャンネル知ってます？」と語り出した。

YouTubeチャンネル「通勤タイムス」が投稿している人気シリーズ「伝説の朝ごはん」。職人や文化人、スポーツマンなど日々を大切に生きる人々の「朝」をVlog形式で記録している。これまでに92歳の現役バレリーナ・雑賀淑子氏やメディアアーティスト・落合陽一氏、フードスタイリスト・石森いづみ氏らが出演。

こっちゃん選手は「毎回みんな（朝食を）作ってやるんですけど、あれがめちゃくちゃよくて」と話すと、相方の峯シンジは「こっちゃん、昼起きるからさ、その罪悪感で見てんじゃない？人の朝ごはんを。『私も朝起きれたら食えたのにな～』って」と指摘した。

こっちゃん選手は「冬一番気をつけてほしいのが水分不足。夏って、みんな暑いから飲むと思うんですけど、冬って飲まない。みんな、水飲まないんですけど、この朝食（の動画に）出てる方々はみんなバリ飲む。4杯とか平気で飲む」と、冬場の水分補給の重要性を説いた。

スタジオ内で、田原総一朗氏の「伝説の朝ごはん」を視聴。ショート動画でしか見ていなかったこっちゃん選手は「本ヤバッ！！」と田原家の本事情に驚愕。

田原氏の家はいたるところに本が積み上げられており、その上に資料や新聞も置かれている。散らかっているわけではないが、室内の8割ほどが本の置き場となっている。

峯も「ちょっと待って、ちょっと待って！そんなはずないって！家こんなはずってないってぐらい本だから！」と爆笑。

こっちゃん選手も田原氏の朝食を説明しようとするも、おぞましい量の本が登場するたびに笑ってしまう始末。

峯は「本棚って知らない？この人？本棚を教えてあげたほうがいい！」と話し、田原氏の朝食は目に入ってこなかったようだ。

こっちゃん流のジャーナリングやデジタルフォトフレームの活用法などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、1月14日（水）19時頃。

