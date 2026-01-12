元中日バッテリーコーチの中村武志氏（58）が、西武、中日、ダイエーで298試合に登板した杉本正氏（66）とともにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日入団3年目で初ホームランを打った際の星野仙一監督のコメントを紹介した。

花園高から1985年ドラフト1位で中日入り。3年目の1987年5月29日の広島戦で、星野監督から初スタメンマスクに指名された。

2戦目で杉本氏をリードして初完封＆北別府学氏から初安打も記録した。

そして迎えた3戦目。「交代させられる」と思うくらいのミスをやらかした中村氏はベンチで星野監督からカミナリを落とされた。

説教は打席の直前まで続いた。星野監督から「早くいって来い！」と追い立てられ、最初はヘルメットをかぶらずに打席へ向かったという。

中村氏は「慌ててヘルメットはかぶったんですけど僕の記憶では手袋はしてないんです」と明かした。

ところがこの打席で中村氏は白武佳久氏からプロ初ホームランを放つ。

直前まで怒鳴り続けていたが、「（星野）監督はちゃんとコメント出してるんです」と振り返った。

中村氏が翌日の新聞を開くと自身のプロ初本塁打の記事に「こいつは怒らな打たん」という星野監督のコメントが載っていたという。