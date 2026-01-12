お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーランドを訪れた際の写真を公開しました。



【写真を見る】【キンコン梶原の長女・梶原叶渚】 冬のディズニー満喫ショットを公開 「ベルリオーズ帽子」の防寒性能に驚き





梶原さんが「久しぶりのディズニーランド」というコメントとともに投稿した写真には、満面の笑みでパークを満喫する様子が収められています。







特に印象的なのは、ディズニー映画『おしゃれキャット』に登場する子猫「ベルリオーズ」をモチーフにしたファンキャップを着用した姿。グレーの耳付き帽子を深くかぶり、冬のパークを楽しむ防寒スタイルを披露しました。







梶原さんは「ベルリオーズ帽子が想像以上の暖かさでびっくりでした」と綴っており、その可愛らしさだけでなく機能性の高さにも驚いたようです。







写真は夜のパーク内で撮影されたもので、背景には温かい光に彩られたメリーゴーラウンドが写っています。幻想的な雰囲気の中、梶原さんの透明感あふれる笑顔が際立つ1枚となっています。







また、パーク内の公衆電話を手に取る様子も公開。スマートフォンの普及により目にする機会が減ったレトロなアイテムを前に、さまざまなフォトスポットを楽しんだことがうかがえます。







この投稿に、「なにしても全部可愛い」「ベルリオーズかわいいよね」「帽子温かいっていいね耳痛くなさそう」「ベルリオーズと服相性良すぎてます」「公衆電話初めて触った説あるよね」などのコメントが寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】