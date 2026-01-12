NHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（日曜後9・00）が11日に放送され、ソフトバンクから戦力外通告を受けた又吉克樹投手（35）がゲスト出演。巨人・大勢投手（26）とソフトバンク・津森宥紀投手（27）について「サイドスローではない」と“新説”を唱えた。

今回はこれまで番組が取り上げてきたテーマを改訂していく【改訂版 守備・走塁編】。さらにサイドスロー、アンダースローの項目も含まれており、ふさわしいゲストの一人として出演が実現した。

そのなかでVTRにも登場した楽天・西垣雅矢投手（26）については「ザ・サイドスロー」とした上で「僕はサイドスローって2種類あると思ってるので」と続けた。

「僕とか西垣くんみたいにちゃんと横に手を使う。腕から近く近くを通して通してっていうのがサイド（スロー）なんですけど、大勢選手とかホークスの津森選手ってのはサイドってみんな言ってますけど、あれ、よく見たらこう投げてますからね」とボールをリリースする瞬間に手首が立っていることを指摘した。

「こうなってる時点でこれってサイドではないよね…って僕は思ってるので」と又吉。「だから僕のサイドスローっていうのは高津（臣吾）さんだったり、潮崎（哲也）さんっていうのはサイドスロー」

この主張に、お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）はかつて“球辞苑の長男”こと広島・秋山翔吾外野手（37）の指摘を受けて「流し打ち」の定義を改訂したことを持ち出し「決めましょうか、もう」と発言。元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）も「津森（と大勢）はサイドスローではないです」と番組的には2人はサイドスローではないと決定？された。