ALPHA DRIVE ONE・リオ、デビューに喜び「7人の兄弟ができたような気持ち」【現地レポート】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』(ボイプラ2)を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが12日、韓国・BLUESQUARE SOL TRAVEL Hallでメディアショーケースを開催。LEOが、デビューの喜びを語った。
LEOは「長い間待ち続けてきたデビューを、こうして迎えられて本当に幸せです。たくさんの方々に感謝の気持ちでいっぱいの1日です。これからも期待に応えられるよう、最善を尽くしますので、たくさんの応援をお願いします」とあいさつした。
続けて「新しいスタートということで、とても切実な思いで準備してきました」と準備期間を回想。「7人の兄弟ができたような気持ちで、喜びも楽しさも何倍にもなりました。何より、チームができたことが一番大きな転機です」と喜びをかみしめた。
デビュー前には『MAMA』『MMA』などの大きなステージを会見したALPHA DRIVE ONE。LEOは「デビュー前にあれほど大きなステージに立てたことは、本当に光栄でした」と振り返り、「僕たちは“キリングパフォーマンスが強みのグループ”だと思っているので、その経験のおかげで、より自信を持ってステージに立てるようになりました」と感謝した。
最後に、リーダーとして、LEOは「寒い中、そしてお忙しい中、僕たちの初ミニアルバム『EUPHORIA』に関心を持って足を運んでくださり、本当にありがとうございます」と報道陣も気遣い、「これからも全力で活動しますので、温かく見守っていただけたらうれしいです」と伝えた。
ALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』から誕生。LEO（リオ）
、JUNSEO（ジュンソ）、ARNO（アルノ）、GEONWOO（ゴヌ）、SANGWON（サンウォン）、XINLONG（シンロン）、ANXIN（アンシン）、SANGHYEON（
サンヒョン）の8人組。 12月3日には先行公開曲「FORMULA」を3日午後6時にリリースし、きょう12日にアルバム『EUPHORIA』でデビューを迎えた。
ショーケースでは、先行公開曲「FORMULA」を疾走感あふれるサウンドに負けないエネルギッシュさで披露。そして、メディア初公開となるデビューアルバムのタイトル曲「FREAK ALARM」をパフォーマンス。勢いを感じるステージとなった。
