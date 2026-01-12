大きな数珠を回しながら念仏を唱える横手市山内地区の伝統行事「百万遍念仏講」が行われました。雪が舞うこの時季らしい景色の中、今年も住民たちが輪になり地域の安寧と一年の健康を祈りました。



「今年も三ツ屋地区が健康でありますように。じゃあ始めるどー、はーい。」



「南無阿弥陀仏～南無阿弥陀仏～」



百万遍念仏講は横手市山内南郷の三ツ屋地区に200年以上前から続くとされる伝統行事です。





使われる数珠は直径5センチほどのタラの木の玉、108個をつなげたもので、長さは10メートルにもなります。この数珠を1周させると念仏を1万回唱えたとみなし、あわせて100周させることから百万遍念仏講と呼ばれています。「南無阿弥陀仏」雪が舞うこの時季らしい景色の中、輪の中央に座る長老役の鐘の音に合わせて、地域の住民たちが集落の入り口など3か所で数珠を回しながら念仏を唱えました。「今年は小学校生活が最後なので楽しく思い出つくりたいと思って願いました。寒かったけどたくさんの人と念仏講やって少し温かい気持ちになりました」「すごくすてきな雪が降ってて最高でした今日。やっぱりこういうのが何となく百万遍さ合っているような気がします。今年は午年ですのでみなさんにウマのようにウマのような馬力で今年1年頑張ってほしいと思います」深い雪に覆われた山あいの集落に溶け込むように響く念仏と数珠を回す音。今年も一年の地域の安寧と健康を祈りました。