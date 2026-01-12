二十歳の節目祝い多くの笑顔 ふるさと思い「戻ってきたい」の声も
12日は成人の日です！県内では11日に5つの市で二十歳を祝う式典が開かれ若者たちが人生の大きな節目を喜び合いました。このうち秋田市では「魅力ある秋田に戻ってきたい」といった明るい声が多く聞かれました。
寒空の下に集まるのは今年度中に二十歳を迎える若者たち。
「来年3月から東京！」
「え～」
冷たい風もなんのその、旧友との再会を喜び合いました。
11日、秋田市で開かれた「二十歳のつどい」には1900人余りが集まりました。
節目を迎えた若者たちにこれからの抱負について聞きました。
女性（秋田在住）「ずっとサッカー続けてきたので次はやる側じゃなくて支える側についてサポートしていきたいなと思います」
記者「どうですか久々に会ってみて」
男性3人「あんま変わってない」「なんか安心しますね」
男性（宮城在住）「医師になるのが夢なので将来は秋田で就職して働きたいなと思っています」
男性（栃木在住）「高校教員目指してるので母校で生徒たちに教えられればなと思います」
女性（宮城在住）「秋田の魅力を感じてやっぱ秋田に戻りたいなっていうので（就職は）秋田にしました。」
記者「秋田の魅力とは？」
女性（宮城在住）「人の、人が本当に優しい人たちばっかで…人のあたたかさを、感じますね」
女性（秋田在住）「人と関わるのが大好きでやっぱり家族も大好きなので秋田で看護師なって将来家族がどんなことがあってもいいように対応できるように看護師を目指してます」
女性「20年間、ずっと辛いことがあっても支えてくれたのがお母さんとお父さんだったので感謝を伝えたいです」
新たな門出の日を迎えた若者たちは感謝の気持ちとそれぞれの夢や目標に向けた決意を新たにしました。