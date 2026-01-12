３連休最終日のきょう、山形市で新春恒例のもちつき大会が開かれました。

【写真を見る】杵を一生懸命に振り上げる子どもたち！ 新春恒例のもちつき大会を親子で楽しく！ 物価高で苦労も...（山形市）

大塚美咲アナウンサー「寒さに負けず、元気に集まってきた子どもたち。小さな体で大きな臼を前にもちつきに挑戦です」

威勢のいい掛け声が響く中、杵を一生懸命に振り上げる子どもたち。実際に杵と臼をつかってのもちつきは、子どもたちにとって貴重な経験です。

つきあがったもちは納豆ときな粉でふるまわれ、子どもたちは自分たちがついたもちの味を楽しみました。

子ども「迫力もあって、湯気が出てておいしそうだった」

子ども「もちもち感がおうちのと全然違う」

■親子で楽しむ！

参加した親子連れ（子）「ぷにぷにしてた」

参加した親子連れ（親）「餅つきの経験を身近にできるのがいいなと思って」

こちらのお父さんは、子どもたちを前に先陣を切ってもちつきを行っていました。

親子連れ（子）「（Ｑ：パパが餅つきしているところは？）かわいかったよ～！」

親子連れ（親）「（普段は）機械で作る中で、手作りは感動しました。美味しい」

■もち米の確保に苦労

一方、もちつきを行う保存会では物価高の中、もち米の確保に苦労しています。

大曽根餅つき保存会 阿部太左ェ門 さん「本当に高いです。コロナ前からすると、４倍くらい。もち米をさがして何とかがんばってます。中々できない体験なので、そういった体験をしていただきたい」

貴重な手作りもちのふるまいは、親子連れにとってありがたいイベントとなったようです。