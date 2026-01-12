嵐の公式Instagramに、2008年リリースのシングル「Step and Go」のジャケット写真が投稿された。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ファンの間で熱い支持を集める名曲「ステゴー」

「ステゴー」の略称で親しまれている「Step and Go」は、発売当初タイアップが付いていなかったにも関わらず（※嵐では非常に珍しい）ファンの間で熱い支持を集める名曲。

今回の投稿でも「歌詞もいいしダンスもいいし嵐らしさが詰まってる」「めっちゃテンション上がる大好きな曲」「元気になる曲」「翔くんのラップめっちゃ好き」「サクラップ最高」「いちばん好きな曲と言っても過言じゃない」「何気にいちばん好きかも知れない」など、コメント欄が大いに盛り上がっている。

あえて目線もバラバラのメンバー5人のショットが組み合わされた印象的なジャケット写真は、ビビッドな衣装が目に鮮やかなカラフルな色づかいが目を引く仕上がり。

なお「Step and Go」のMVは、ジャケット写真と世界観を共有（衣装も共通）しており、メンバーのソロショット（シーン）をひとつの画面内で組み合わせる手法も、MV内に登場。そのカッコよさが、大きな見どころとなっている。