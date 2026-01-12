佐世保市の成人式は11日にハウステンボスで開かれ、今年度 二十歳の1865人が仲間と喜びを分かち合いました。

（二十歳代表 樫山 明仁さん）

「今までは支えられる側でしたが、これからは支える側として、今まで受けた恩を次の世代へとつなぐ恩送りをしていく」

（二十歳代表 川口 凜留さん）

「出会ったすべての人に感謝を忘れることなく、これからの未来を明るく強く、生き抜いていくことをここに誓う」

佐世保市職員を中心とした「よさこいチーム」の迫力あふれる演技や「ハウステンボス歌劇団」による優雅で迫力あるパフォーマンスで、晴れの日を祝福しました。

決意を新たにした、二十歳の若者たち。

夢を、そして希望を胸に未来へと歩みを進めます。

（新成人）

「一番、家族に(感謝を)伝えたい。ここまで育ててくれてありがとう」

（新成人）

「食品関係の仕事(している)。一応、大人になったと思うから、大人として真面目に生きていきたい」

（長崎市から帰省の大学生）

「今までやってこなかったことに挑戦してみたい」

（東京から帰省の大学生）

「広い視野を持った人間になれるよう、頑張りたい」

（長崎市から帰省）

「今、活躍している人より、さらに一層 活躍できるように頑張っていきたい」

（福岡から帰省の専門学生）

「4月から働き始めるので、仕事を頑張りたい」