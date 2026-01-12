佐世保市の二十歳は1865人「今までの恩を次世代へつなぐ“恩送り”を…」ハウステンボスで成人式《長崎》
佐世保市の成人式は11日にハウステンボスで開かれ、今年度 二十歳の1865人が仲間と喜びを分かち合いました。
（二十歳代表 樫山 明仁さん）
「今までは支えられる側でしたが、これからは支える側として、今まで受けた恩を次の世代へとつなぐ恩送りをしていく」
（二十歳代表 川口 凜留さん）
「出会ったすべての人に感謝を忘れることなく、これからの未来を明るく強く、生き抜いていくことをここに誓う」
佐世保市職員を中心とした「よさこいチーム」の迫力あふれる演技や「ハウステンボス歌劇団」による優雅で迫力あるパフォーマンスで、晴れの日を祝福しました。
決意を新たにした、二十歳の若者たち。
夢を、そして希望を胸に未来へと歩みを進めます。
（新成人）
「一番、家族に(感謝を)伝えたい。ここまで育ててくれてありがとう」
（新成人）
「食品関係の仕事(している)。一応、大人になったと思うから、大人として真面目に生きていきたい」
（長崎市から帰省の大学生）
「今までやってこなかったことに挑戦してみたい」
（東京から帰省の大学生）
「広い視野を持った人間になれるよう、頑張りたい」
（長崎市から帰省）
「今、活躍している人より、さらに一層 活躍できるように頑張っていきたい」
（福岡から帰省の専門学生）
「4月から働き始めるので、仕事を頑張りたい」