県内では1万2000人あまりが、未来に向けての決意を新たにしました。

12日「成人の日」にあわせ、この3連休に県内各地で “二十歳を祝う式典” が開かれました。

武家装束の「直垂(ひたたれ)」に身を包んだ、長崎市出身の大学生2人。

神職から烏帽子を授けられます。

長崎市の諏訪神社で12日に行われた「元服式」。

奈良時代の成人の儀式を再現したものです。

お祓いを受けた2人には “成人の証し” として、烏帽子のほかに元服名が授けられました。

（元服名『浄基』 小松 奏太さん）

「とても立派な名前だと思っている。清く生きることはとても大切なので、(この元服名に)感謝して生きていきたい。(今は)科学を勉強していて、科学をもとにたくさんの人たちの幸せをつくりたい」

（元服名『浄尊』 西 航輔さん）

「新しい名前をいただいて覚悟もあるが、重みも一つのうれしさのうちで、より一層身が引き締まる思い。“滅私奉公”の精神をもう一度 改めて思い起こして、社会に貢献できるような人間になりたい」

今年度、3337人が二十歳を迎えた長崎市。

11日に式典が開かれた出島メッセ長崎には、晴れ着姿の若者が集まり、旧友との再会を喜ぶ姿などが見られました。

（福岡から帰省の大学生）

「小学校や中学校の友だちと久しぶりに会えて楽しい」

会場には、個性を生かした若者の姿が見られました。

“クバヤ”と呼ばれるインドネシアの民族衣装を身にまとった人。

伝統的な日本髪を意識したという女性もいます。

こちらの女性は、黒一色の振り袖です。

（会社員）

「高校生の頃から、真っ黒の振り袖がいいなと思っていたので、レザーのたった1着しかない着物で、髪の毛もストレートに下ろしてかっこいい女性で」

式典では、鈴木 長崎市長が「ふるさと長崎への愛を胸に、それぞれの場所で輝き活躍を」とあいさつし、二十歳を代表して、被爆三世のバンダービーン 新愛さんが、誓いのことばを述べました。

（バンダービーン 新愛さん）

「長崎で育った私たちは、幼い頃から平和について学び命の尊さ、誰かの痛みを想像する大切さを教わってきました。そんな私たちだからこそ見える景色があり、私たちにしか守れない未来があるはずです」

会場には、筆で目標を書いて写真撮影できるエリアも設けられました。

（専門学校生）

「(目標は）無遅刻。ちょっと遅刻が多すぎて怒られるので、今月から無遅刻で頑張る」

（大学生）

「愛嬌と書いた。愛嬌があるだけで人として愛されるし、あったらプラスかなと思った」