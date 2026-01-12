¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤Î±ÑÍº¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÌ¤ì¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥Ã¥Õ
¡¡±ÑÍº¤ÎÈôÌö¤ËËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÏÂç´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÇÅßµ¨¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢º£µ¨¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥«¥ß¥ë¡¦¥¹¥È¥Ã¥Õ¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¡¢Êì¹ñ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¶¥³¥Ñ¥ÍÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£42°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈôµ÷Î¥¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç³§¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤ò¸À¤¨¤¿¤³¤È¤Ï°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹ñ¤Î¥Ê¥Ö¥í¥Ä¥ÂçÅýÎÎ¤â»î¹ç¤ò´ÑÀï¡£ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¤Ç¤âÉ½¾´¼°¸å¤Î¼°Åµ¤òÂÔ¤Á¡¢±þ±ç²Î¤òÂç¹ç¾§¤·¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¤Ï³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤È¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢¸Ä¿Í2´§¡£18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¸Ä¿Í¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¡£WÇÕ¤Ç¤Ï¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤Ë2ÅÙµ±¤¡¢»Ë¾å4°Ì¤Î39¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥×½µ´Ö4ÀïÁ´¾¡¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓÎÍ¤¬¥¹¥È¥Ã¥Õ°ÊÍè¤Î¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ËÄ©¤à¡£¥¹¥È¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎÏ¤òÇ§¤á¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë