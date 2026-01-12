Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は首位・EX風林火山の勝又健志（連盟）。チーム4選手の中で唯一のマイナス。“軍師”と呼ばれる強者が、復活を狙う。

【映像】“軍師”勝又健志の復調は？競合ひしめく好カード

EX風林火山はルーキー永井孝典（最高位戦）が絶好調で、個人トップの＋536.3ポイント。KADOKAWAサクラナイツから移籍してきた内川幸太郎（連盟）も＋219.0ポイント。さらに今年から選手兼監督になった二階堂亜樹（連盟）も＋113.4ポイントと、好調選手が揃う。その中で“先生”とも呼ばれる勝又だけがマイナス状態。ここが復調すれば、EX風林火山が築く城はまさに盤石だ。

【1月12日第1試合】

EX風林火山・勝又健志（連盟）個人32位 ▲157.4

渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）個人15位 ＋88.4

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人27位 ▲61.9

TEAM雷電・萩原聖人（連盟）個人16位 ＋48.9

【1月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋617.8（76/120）

3位 BEAST X ＋251.1（76/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 渋谷ABEMAS ▲90.9（76/120）

6位 TEAM雷電 ▲150.2（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲213.6（74/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲311.0（74/120）

9位 EARTH JETS ▲423.6（76/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲485.5（78/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

