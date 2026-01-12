今年度、二十歳を迎えたのは2005年度に生まれた若者たちです。20年前の出来事を振り返ります。

【写真を見る】堀江貴文氏に向けたのは「ガラケー」だった iPhoneなき20年前、郵政選挙に翻弄された2005年度を振り返る

「郵政選挙」の小泉旋風

小泉総理「郵政民営化に賛成なのか、反対なのか。これをはっきりと国民の皆さんに問いたい」

郵政民営化が最大の争点となった衆議院選挙、いわゆる「郵政選挙」で、熊本にも小泉総理の姿がありました。

商業施設の駐車場も通路も人、人、人。熊本でも「小泉旋風」が吹き荒れ、自民党が圧勝する結果となりました。※2005年9月2日

地球温暖化対策に「クールビズ」

「クールビズ」がスタートしたのも2005年。

熊本市職員「ノーネクタイでも行けるようなシャツを自分も意識して買おうかと」

半袖シャツやポロシャツが飛ぶように売れ、RKK熊本放送のスタジオでも出演者がノーネクタイに。 地球温暖化対策の一環として始まったクールビズも今ではすっかり「当たり前」となりました。※2005年6月1日

「ガラケー」で追った堀江氏

拍手で迎えられたのは「ホリエモン」の愛称で知られる、堀江貴文さん。当時、ニッポン放送株の買収などで “時代の寵児” だった堀江さんを撮影しようと集まった人たちが向けるのは「ガラケー」。

「スマホ」なんてまだ広まっていない時代でした。 ※2005年10月15日

「イオンモール熊本」がオープン

熊本県嘉島町では「ダイヤモンドシティ・クレア」、今のイオンモール熊本がオープン。開店前には4000人の長い列ができました。※2005年10月10日

八代にも商業施設が開業するなど、郊外への大型店舗進出が相次ぎました。※2005年6月22日

熊本駅前の再開発

今や風景が一変した熊本駅周辺です。駅前では27階建てのビジネスホテルの建設が始まり、再開発ビルの完成予想図も公開されました。

九州新幹線の全線開業をこの5年後に控え、県民の期待感が高まっていました。

「ロッソ熊本」本格始動

現在のロアッソ熊本が本格始動したのもこの年でした。当時のチーム名は「ロッソ熊本」。JFLへの昇格を決め、当時の池谷友良監督も力強く意気込みを語っていました。