Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

クセになる体験でした。

筆者は新しい趣味としてサバゲーを始ました。運動にもなるし、FPS（一人称シューティング）系ゲームが好きだったのでエイム勝負も楽しくドハマリしています。でも最近は忙しくてなかなか行けていないのが現状……。

そんな筆者のシューティング欲を満たしてくれたのが「M9シューティングガン」でした。スマホやTVを使って楽しめ、何よりブローバック反動やマガジンリロードが必要な本格的なモデルガンを使う体験がグッド。

皆さんにもそのおもしろさをご紹介したいと思います。

本格モデルガンで没入感アップ

Photo: junior

こちらが今回使った「M9シューティングガン」。モチーフは名銃とも名高いM9ベレッタとのことで、おもちゃっぽいカラーリングとは裏腹にかなり本格的な仕様。

重量は430gあり、ズッシリとした存在感が手の中で際立ちます。

Photo: junior

実銃と同様に発射するとスライドが後退するフローバック機能も搭載。反動の感覚と射撃音が合わさり、撃っている感は抜群。サバゲー等で使うエアガンに近い感覚でした。

Photo: junior

マガジンの底にはType-Cポートがあり、Bluetooth接続とバッテリーの役割を果たします。

スマホでサクッと楽しめる

Photo: junior

TVの大画面で楽しむ方法もありますが、今回はカジュアルにスマホアプリの方でトライ。まずは付属のクランプを銃にセットします。

Photo: junior

アプリ起動後、マガジンの押すとペアリングが完了。

選べるゲームモード

Photo: junior

ゲームは複数あり、動画は人型標的が動く射撃モード。実際に銃口を敵の方に向ける必要があるので慣れるまちょっと難しかったです。

でもその難しさが逆にアツく、ゲーマー魂をくすぐられますね。FPSやってた人ほど「当てたい…！」という気持ちが発動するかと。

Photo: junior

そしてリアル感を増してくれるのがリロード（再装填）機能。弾倉の15発を撃ち切ると一度マガジンを抜き差しする必要があります。

このひと手間が実践的で妙に楽しく、気づくとどっぷりハマっていました笑。

こちらが筆者のゲーム画面を録画したもの。胴体だと数発、ヘッドショットだと一撃というゲーム性のため、より正確なエイムを求めて何度もリトライしたくなりますね。

Photo: junior

気になるところも正直に言うとスコアリングは甘口かも。好成績が比較的簡単に取れる印象だったので、スコアを追い求めるよりも撃ってる体験を楽しむタイプだと思います。

ちなみに引き金は重めのため、連続してやっていると指が疲れて自然にやめやすいと感じました。サバゲーのインドア練習や仕事の息抜きにもちょうど良いですよ。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりflukeforestより製品貸与を受けております。