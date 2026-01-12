Photo: ギズモード・ジャパン

ロボットと人間の共同作業。

アメリカはラスベガスではテクノロジーの祭典CES 2026が開催されていますが、同時に「Pepcom」というメディア向け展示会も開かれています。

こちらはそのPepcomで見つけた、Xlean社の新プロダクト。

ローラーモップを前後に2つ装着した、水拭きの強いロボット掃除機。名前を「xLean TR1」といいます。

Photo: ギズモード・ジャパン

センサーを駆使して部屋の中を自動で動いてお掃除してくれるロボット掃除機としての機能に加えて、人間が操りやすいようにハンドル（スティック用の棒）を装着して、人が手動で動かして掃除できるのです。

この中央にぽっかり空いた穴がハンドルの差込口で、トップ画像にように付属のハンドルを突っ込むことで、モップモードで動かせるってわけですね。ある意味2in1！

Photo: ギズモード・ジャパン

ハンドルは手元のボタンで簡単に取り外すことができたりと、ドッキング・分離もお手軽。

Photo: ギズモード・ジャパン

お掃除後のメンテも楽で、クリーンステーションではロボットの充電に加えて、モップの洗浄、熱風乾燥、ゴミ回収も自動化。ハンドルもこちらに保管することができます。

人間が動かす意味は？ → この場所だけ掃除したい場合に便利

展示されたものを最初見たときは、なんでわざわざ人間が動かすんだよ！

って思ったのですが、ロボットっていくら賢くなったといえど、思うように動いてくれないことって多いですよね。吸い残し、拭き残しもありますし…。

そういう「ここだけ今すぐ掃除したい」を解決できるってわけです。

力技であることには違いないのですが、その一箇所の掃除のために、スティック掃除機やモップを引っ張り出すくらいなら、この解決方法のほうがスマートな気がしますね。実際ハンドルを握って操作してみると、ロボット掃除機を狙ったところに動かせるので、案外、理にかなっている解決方法なのかも…？

そんなロボットと人間の協業を狙った「xLean TR1」は、Kickstarterで展開予定。

日本に来るか？ はわかりませんが、ロボット掃除機の進化のひとつとして、この人間と協業スタイルも面白いなぁ。

Source: Xlean