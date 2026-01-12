このときは、解散をどう考えていたのでしょうか。

【写真を見る】突然の解散風…高市総理の“側近”自民・古屋選対委員長は｢内緒！｣ 東海地方の野党からは厳しい声 ｢約束が破られた｣新年度予算案はどうなる？

（高市総理･年頭記者会見 今月5日）

「目の前の課題に懸命に取り組んでいるところ」

高市総理は先週、具体的な言及を避けた通常国会冒頭での衆議院解散について、近く最終判断するとみられます。新年早々、突然吹いた解散風。東海地方の衆院議員は…

（自民党 古屋圭司選対委員長 岐阜･中津川市 きのう）

「解散は、総理の専権事項なんですよ。総理がどう決断されるか」

こう話したのは、自民党の古屋圭司選対委員長。自民党にも候補不在の選挙区や、連立を組む日本維新の会と競合する選挙区が数多く残っていますが…



（古屋選対委員長）

Q.総理とはどんな会話を？

「内緒」

国民･古川元久衆院議員「約束が破られたことになる」

一方、野党は…



（立憲民主党愛知県連 重徳和彦代表 愛知･西尾市 きのう）

「高市さん本人の支持率が高いうちにやろうということのみ」

立憲民主党愛知県連の重徳和彦代表は、新年度予算案の成立前の解散を牽制したうえで、同じ中道路線の公明党との選挙協力を深めたい考えを示しました。さらに…



（国民民主党愛知県連 古川元久代表 名古屋･千種区 きょう）

「予算の年度内成立はほぼ不可能。約束が破られたことになる。1日でも早く必要な予算成立させて、国民の皆さんの生活を支えていくことが大事」

国民民主党愛知県連の古川元久代表は、新年度予算案を年度内に成立させるという自民党との合意が反故にされたと反発。愛知でも候補者の擁立を進める考えです。