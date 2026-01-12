「ぐるナイ」ゴチ、新メンバー2人のヒント動画公開 ギリギリ一問一答も
【モデルプレス＝2026/01/12】日本テレビでは、1月15日よる7時より「ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP」を放送。ゴチ27開幕まであと3日となった12日、新メンバーの「Aさん」「Bさん」のヒント動画が公開された。
【写真】「俳優？」「アイドル？」ゴチ新メンバーのお面姿
12月25日に放送された「ぐるナイ」ゴチ最終戦では、矢部浩之、小芝風花、高橋文哉の3人がクビとなる衝撃の展開に。そして、“新メンバーは2人”という発表が。放送に先立ち、撮れたての新メンバー「Aさん」「Bさん」のヒント動画が到着。運動神経が良い2人の正体は俳優？声優？アーティスト？まさかのアイドル？
2026年のゴチは、辛くもクビを免れた岡村隆史、ゴチ7年目突入の増田貴久（NEWS）、2025年の新メンバー・せいや（霜降り明星）＆白石麻衣らの4人でスタート。初回のVIPチャレンジャーには北村一輝・出川哲朗が参戦し、早くも自腹レースがスタート。新年早々高額自腹の餌食になるのは誰か。気になる新メンバー「Aさん」「Bさん」2人のインタビュー動画は、ぐるナイ公式X・日テレ公式YouTubeチャンネルにて配信。ギリギリの一問一答も行われる。（modelpress編集部）
【番組名】「ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP」
【放送日時】1月15日（木）よる7時〜よる9時
【出演者】
ナインティナイン（岡村隆史、矢部浩之）
増田貴久（NEWS）、せいや（霜降り明星）、白石麻衣
新メンバー2人
【VIPチャレンジャー】北村一輝、出川哲朗
【進行】羽鳥慎一
【Not Sponsored 記事】
