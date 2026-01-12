ÅÏî´½í¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¸å¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/12¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥ß¥¹·ÄØæ½Ð¾ì¡¦Âç³Ø»þÂå¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¼èºà¤ÏÅÏî´¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼MC¤òÌ³¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Öµ¯¶È²È1Ç¯À¸ÅÏî´½í¤ÈREAL¤Ê¼ÒÄ¹ - ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡ßREAL VALUE¡×¤Î¼ýÏ¿¸å¡Ê¡ô49¤¬1·î5Æü¤Ë¡ÖREAL VALUE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÅÏî´¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥ó¥°¤À¤Ã¤¿È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÁ°È±¤òÎ®¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°È±¤ò¿¤Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀáÌó¤·¤¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ï¥Ã¥¯¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹»î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤À¤È¸å¤íÈ±¤òÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÁ°È±¤Ç¹©É×¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤Æ¤«¤é¼«¿È¤Ë²¿¤«ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¡ØÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥á¥¤¥¯¤Ï¶ì¼ê¤Ç¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â¡¢È±¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í§Ã£¤«¤é¡Ø²¿¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£²ñÏÃ¤âÃÆ¤à¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈþÍÆ¥È¡¼¥¯¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¡¢¹Â¸ýÍ¦»ù»á¡¢»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤é¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¦¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡ÖREAL VALUE¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸½¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÂçÌî¾Ìé»á¡¢ÀîÅçÀÙ²ð»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
