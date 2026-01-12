「かつみ・さゆり」さゆり、雪景色バックに圧巻ミニスカ美脚披露「寒くないの？」「雪の妖精の本領発揮」と話題
【モデルプレス＝2026/01/12】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが1月11日、自身のInstagramを更新。雪景色を背景にしたミニスカートでのショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン夫婦芸人「雪の中でミニスカはすごすぎる」驚きの美脚ショット
さゆりは「『ゼニガメ』のロケで札幌来てます〜」とMBSテレビ系「ゼニガメ」（毎週水曜よる8時〜）のロケだと説明を添え、雪景色を背景にしたショットを公開。パーカーにニットのミニボトム、ダウンジャケットを白で揃えたコーディネートで「家中探して1番あったかい服がこれだったの巻〜」と言葉を添えており、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「雪の妖精の本領発揮」「雪の中でミニスカはすごすぎる」「ファンタジック」「寒くないのかな？」「風邪引かないで」「雪景色が似合う透明感」「元気一杯」「白コーデ最高に似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ベテラン夫婦芸人「雪の中でミニスカはすごすぎる」驚きの美脚ショット
◆さゆり、雪景色バックのミニスカショット公開
さゆりは「『ゼニガメ』のロケで札幌来てます〜」とMBSテレビ系「ゼニガメ」（毎週水曜よる8時〜）のロケだと説明を添え、雪景色を背景にしたショットを公開。パーカーにニットのミニボトム、ダウンジャケットを白で揃えたコーディネートで「家中探して1番あったかい服がこれだったの巻〜」と言葉を添えており、スラリと美しい脚が際立っている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「雪の妖精の本領発揮」「雪の中でミニスカはすごすぎる」「ファンタジック」「寒くないのかな？」「風邪引かないで」「雪景色が似合う透明感」「元気一杯」「白コーデ最高に似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】