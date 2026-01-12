今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、2匹の猫ちゃんが一緒に過ごしている場面。猫ちゃんたちは、寄り添うようにぴったりと体をくっつけて眠っており、お互いの頭をすりすりする様子も見せていたそうです。投稿はXにて、79.1万回以上表示。5.5万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：『一緒に寝ていた2匹の猫』を撮っていると…涙が出るほど尊い瞬間】

全世界に配信したい可愛さ

今回、Xに投稿したのは「きなこまみれ kinako mamire」さん。登場したのは、猫の宇佐美ちゃんと漱石ちゃんです。

投稿主さんによると、猫ちゃんたちは仲良く寄り添って眠っていたとのこと。その最中に頭をスリスリしながら寄せ合うような動きも見せていたそうです。体を離さず、寄り添ったまま過ごしているあたり、とっても仲が良いことが伺えます。

宇佐美ちゃんと漱石ちゃんが幸せそうに寄り添って眠る姿を目撃した投稿主さんは、あまりの可愛さに悶絶。尊くて爆発しそうになり、ドキドキも止まらなかったそうです。たしかに、この可愛さの威力は猫好きにとってはひとたまりもありませんね。

猫ちゃんたちの可愛さに尊死するX民続出

尊い猫ちゃんたちの寝姿。その様子を見たXユーザーたちからは、「猫が猫吸いしてる…」「全世界に配信する価値あり」「呼吸困難になりそうです…」「世界が全てこの世界と同じでありますように」「全細胞が可愛さと尊さに爆発してます」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが尊さのあまりキュン死してしまったようですね。

Xアカウント「きなこまみれ kinako mamire」では、猫の宇佐美ちゃんと漱石ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛さが爆発しているものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「きなこまみれ kinako mamire」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。