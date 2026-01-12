出会った頃は小さな子猫で、飼い主さんの手のひらに収まっていたそう。立派に成長した猫の大きさが4年前とはまるで違うと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回表示を突破し、「大きくなりましたね」「可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

飼い主さんの手と猫

Xアカウント「あふぁ～とがちゅんとまくぶのしもべ☆杉」に投稿されたのは、猫の『がちゅん』くん。４年前、子猫だったがちゅんくんは自動販売機の裏に挟まっていたところを飼い主さんに助けられたといいます。手のひらに収まるほど小さかったがちゅんくんは、不安そうな表情をしていたとのこと。すると、飼い主さんはすぐに『しもべとして仕えていく』と覚悟を決め、がちゅんくんに愛情をたっぷりと注いで育ててきたそうです。

そして４年後。大きく育ったがちゅんくんは、もう飼い主さんの手のひらには収まらないとのこと。

なんと今では飼い主さんの手のひらに収まるのは、がちゅんくんの頭だけなのだとか！撫でられているがちゅんくんは、飼い主さんの膝の上に乗ってリラックスした様子だったといいます。

他の投稿でも、がちゅんくんがゆったりと飼い主さんの膝の上でくつろぐ様子が見られました。飼い主さんに支えられ、立派に成長したがちゅんくん。もう手のひらには収まらないけれど、飼い主さんの手が届くところで幸せそうに過ごしているがちゅんくんなのでした。

大きく成長した姿に感動

立派に成長して幸せそうに過ごすがちゅんくんを見た方たちから「ちっちゃい時のがちゅんくん 可愛い(*≧∀≦) 今も可愛いけど( *´艸｀)」「お鼻の柄が大きくなっても同じですね」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「あふぁ～とがちゅんとまくぶのしもべ☆杉」では、がちゅんくんたちがほのぼのと暮らしている様子がたくさん投稿されています。がちゅんくんは、きっと今日も助けてくれた飼い主さんの温かい手に撫でてもらいながら、ゆったりと過ごしていることでしょう。

