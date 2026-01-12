¹â2¤Ç°ÛÎã¤Î¥×¥í·ÀÌó¡ÖÍ¥Ëá¤¯¤ó¤ò±Û¤¨¤¿¤¤¡×¡¡²¦¼Ô¤Îµ»½Ñ¤Ë¾×·â¤â¡ÄÀ¤³¦ÃíÌÜ¤Î17ºÐ¡ÖÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎµÈÅÄÌ«³¤¡Öº£Ç¯¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï1·î12Æü¡¢°ñ¾ë¸©¿ÀÀ´»ÔÆâ¤Ç¿·ÂÎÀ©È¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï³¤³°¤äÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÊä¶¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·²ÃÆþ¤Ï¥æ¡¼¥¹¤«¤é¤Î¾º³ÊÁª¼ê¤äÂç³ØÀ¸¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¡£¹â¹»2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFWµÈÅÄÌ«³¤¤ÈDF¸µº½ÚçæÆ¿Î¥¦¥Ç¥ó¥Ð¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²«¶â´ü¤ÎºÆÍè¤Ø¡¢Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÇ¯4·î29Æü¤Î²£ÉÍFCÀï¤Ç¡¢16ºÐ9¤«·î14Æü¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÅÄ¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÎÁª¼ê¤Îµ»½Ñ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤âÎý½¬¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÎëÌÚ¡ËÍ¥Ëá¤¯¤ó¤ò±Û¤¨¤¿¤¤¡£¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍ¥Ëá¤¯¤ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶¯µ¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î°ÜÀÒÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTransfermarkt¡×¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë17ºÐ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤È¤«¸«¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÐ²¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÅÀ¤ò³Í¤Ã¤¿¤ê³èÌö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯º£Ç¯¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢Âç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸µº½¤â¡Ö¥È¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ß¤á¤ë½³¤ë¡Êµ»½Ñ¡Ë¤È¤«¡¢¶¯ÅÙ¤¬¥æ¡¼¥¹¤è¤ê¹â¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¾å¼ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎDF¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éDF´ØÀî°êËü¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉßõÎõ¤Ê¶¥Áè¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¤Î»î¹ç¤ËÍí¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î¾Áª¼ê¤ÏÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-17WÇÕ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÉÍÂ¼Í´¿Î / Yujin Hamamura¡Ë