2016年に北佐久郡軽井沢町で大学生など15人が亡くなったスキーツアーバス事故から1月15日で10年になります。遺族の男性が11日、息子が眠る墓を訪れ、今の胸の内を語りました。



遺族会代表 田原義則さん

「もうじき10年ですけど、あっという間。短いけど長い。両方なんです。10年たっても裁判は終わっていない。事故の責任がどこにあるのかっていうのが最終的に決着が10年たってもまだしていない」





こう心境を語るのは事故で息子を亡くした遺族会代表の田原義則さんです。若狭湾沿岸に位置する京都舞鶴市。11日は寒波の影響で雪が降っていました。大切な息子を失ってから今年1月で10年。事故が起きたのは2016年1月15日の午前1時52分。軽井沢町の国道18号碓氷バイパスで東京から走ってきたスキーツアーバスが制限速度を50キロほど上回る時速96キロでガードレールを突き破り道路脇に転落。乗っていた大学生13人と運転手2人の合わせて15人が死亡し、26人が重軽傷を負いました。田原さんは当時大学2年生だった二男の寛さんを亡くしました。この事故を巡っては2023年6月、長野地裁が業務上過失致死傷の罪に問われたバス運行会社の社長髙橋美作被告に禁錮3年を。当時の運行管理者、荒井強被告に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。その後、2人は控訴。去年11月に東京高裁で開かれた控訴審初公判で被告の2人は一審と同じく「事故を予見できなかった」と無罪を主張しています。遺族会代表 田原義則さん「やっぱり10年目っていう節目で寛も特別なんだよって言ってるような気がして。私は個人的には、やっぱり（事故が）二度と起こらないように再発防止につなげるっていう方に気持ちを向けてやっていまして、これからも同じようにやりたいなと思ってます」同じ悲劇を繰り返さないために。国交省などと再発防止に向けて意見を交わし歩んできた10年。田原さんは事故が起きた日の1月15日に、軽井沢町の事故現場へ慰霊に訪れる予定です。