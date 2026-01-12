山形県内は強い冬型の気圧配置などの影響で1月11日から12日にかけて各地で大雪や暴風の荒れた天気となりました。雪は峠を越えたものの庄内地方では、強風による建物への被害が相次ぎました。



11日から12日にかけて各地で大雪や暴風となった県内。

山形地方気象台によりますと、午後4時現在の積雪の深さは、大蔵村肘折で141センチ、西川町大井沢で125センチ、小国で77センチ、山形10センチなどとなっています。





米沢市では朝から雪かき作業に追われる住民の姿が見られました。※雪降りましたね「降ったね。（雪は）ちょっと重いきのう水分含んでたから」※連休は雪かきで終わり？「たぶんね」一方、庄内地方では、強風によって建物の外壁や看板がはがれる被害が相次ぎました。酒田市両羽町の運送会社の倉庫でけさ、トタン製の外壁の一部がはがれているのが見つかりました。庄内町余目でも11日午前10時ごろ、スーパーマーケットの看板の一部がはがれかかっているのが見つかりました。いずれも消防によって撤去されるなどしてけが人や周囲の建物などへの被害はありませんでした。11日、県内で午後4時までに観測された最大瞬間風速は、酒田市飛島で全国2位となる31.9メートル、酒田で26メートルなどとなっています。悪天候により交通機関にも影響が出ました。欠航が続いている酒田市の離島・飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」は今日も船が出せず、20日連続の欠航となりました。また、庄内空港発着の羽田便は視界不良のため一部に遅れが出ました。JRは、羽越線や奥羽線、仙山線、米坂線に運休や遅れが出ました。山形地方気象台によりますと、雪のピークは越していて冬型の気圧配置は今後緩むものの、13日昼前から14日にかけて、庄内を中心に風雪や高波などに意・警戒が必要です。