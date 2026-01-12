バーの壁の中に…女性の遺体を遺棄か 経営者の男を逮捕 北海道日高町
バーの壁に女性の遺体を遺棄した疑いで、北海道日高町の男が逮捕されました。店は、遺体が遺棄された後も、営業をしていたということです。
■壁に遺体がある状態でバーを営業か
北海道日高町のバー「レディーラック」。遺体は壁の中に隠されていました。
死体遺棄の疑いで逮捕されたバーの経営者・松倉俊彦容疑者（49）。先月31日ごろ、自身が経営するバーの店内に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。
警察によると、10日、板でふさがれた壁の中で見つかったという遺体。死因はロープのようなもので首を圧迫したことによる窒息死。死後10日ほど経過していたということです。
松倉容疑者が遺体を隠したとされるのは、先月31日ごろ。ただ関係者の話では、年明け2日にはバーを開けていたといいます。
つまり、壁の中に遺体がある状態でバーを営業していた可能性があるということです。
また関係者への取材で、松倉容疑者が遺体発見前日の今月9日まで、掛け持ちで働いていた勤務先に出勤していたことも新たに分かりました。
■警察の調べに対し、容疑を認める
知人は…。
松倉容疑者の知人
「刑事とかが来てウワサが立っていた」
今月1日に知人の20代女性が行方不明になったことで、警察の任意の聴取を受けていた松倉容疑者。
今月5日、バーの前の様子を捉えた画像には、防護服姿の人物が複数確認できます。その4日後に撮影された画像に写っていた人の姿も、捜査員でしょうか。
任意の聴取について、松倉容疑者は…。
松倉俊彦容疑者（49）
「潔白を証明している」
知人によると逮捕前、周囲の人間にそう説明していたといいます。しかし、その後。
松倉俊彦容疑者（49）
「遺体を店内の壁の中に入れて隠したことに間違いありません」
警察の調べに対し、容疑を認めたということです。12日、行方不明になっている女性の自宅とみられる部屋に捜査に入った警察。遺体が行方不明の女性とみて、殺人事件の可能性を視野に捜査しています。