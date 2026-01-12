『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「イラン反政府デモ 死者540人超に 米が軍事介入も検討か」についてお伝えします。

◇

物価高への抗議デモが全土に広がった、中東・イラン。

怒りの矛先はイランの指導部にも。

デモ参加者

「独裁者に死を！」

デモ参加者

「ハメネイに死を！」

治安当局との衝突が相次ぎ、人権団体によると、これまでに子ども8人を含む544人が死亡しました。

警察がデモ隊を弾圧している様子を市民に見せないためか、当局はイラン国内のインターネットを遮断。

すると、トランプ大統領は――

トランプ大統領

「インターネットを使えるようにしたい。イーロンの得意分野なんだ。彼は素晴らしい会社を持っている」

マスク氏が手がける衛星通信サービス「スターリンク」をイラン市民が使えるようにして当局の情報隠しを邪魔しようというのです。

さらに――

トランプ大統領

「殺されるべきではない人々が殺されているようだ。我々も軍も非常に深刻に捉えている。とても強力な選択肢を検討している」

軍事介入をちらつかせました。

一方、イランも反撃の構えで緊張が高まっています。