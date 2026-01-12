『ゴチ』新メンバー2人の“ヒント動画”公開 注目集まる
15日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP』（後7：00）を前に、撮れたての新メンバーAさん・Bさんのヒント動画が公開となった。
【写真】これだけではわからない？新メンバーのヒント画像
昨年12月25日に放送された「ぐるナイ」ゴチ最終戦では、矢部浩之・小芝風花・高橋文哉の3人がクビとなる衝撃の展開に。そして、“新メンバーは2人”という発表が。果たして、今年のゴチ新メンバーは誰だ。
運動神経が良い新メンバー2人の正体は俳優？声優？アーティスト？まさかのアイドル？一体誰なのか期待が集まる。今年のゴチは、辛くもクビを免れた岡村隆史、ゴチ7年目突入の増田貴久(NEWS)、昨年の新メンバー・せいや（霜降り明星）＆白石麻衣らの4人でスタート。初回のVIPチャレンジャーには北村一輝・出川哲朗が参戦し、早くも自腹レースが幕開けとなる。
