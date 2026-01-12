µð¿Í¡¦Ê¿ÆâÎ¶ÂÀ¤¬¡È°Û¿§¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÃÂÀ¸¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡¡ÆÍÁ³¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ï¡Öµå¼ï¤Î°ì¤Ä¡×
¡¡NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬VTR½Ð±é¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ëµå³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿ÆÍÁ³¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ò²þÄû¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ú²þÄûÈÇ¡¡¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝÊÔ¡Û¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Îµ»Ë¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÊ¿ÆâÅê¼ê¤Ïµ®½Å¤Ê¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤È¸Æ¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿Ê¿Æâ¡£¡Ö¡Ä¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤À¤¬¡¢¡È°Û¿§¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥óÃÂÀ¸¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5¡½0¤Èµð¿Í¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢Ê¿Æâ¤Ï5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ºÇ½é¤ËÂÇÀÊ¤Ø·Þ¤¨¤¿ºÙÀî¤ò2µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤Î3µåÌÜ¤ËÆÍÁ³¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤òÈäÏª¤·¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¡£ºÙÀî¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤Ü¤¦Á³¤È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¼«ÂÎ¤ÏÂç³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤«¤éÎý½¬¤Î°ì´Ä¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤ä¤Ã¤Æ¡£´ÆÆÄ¤Î°¤Éô¡Ê¿µÇ·½õ¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤º¤Ã¤È¡È¤¤¤Ä¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡É¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¡£¡È¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤é¤ì¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¿¡¼¼ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¿Æâ¡£¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼«²è¼«»¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤ÆÀ¨¤¤Â¿Ê¬¥×¥í¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¡£Á´Á³¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£µåÂ®¤â°ã¤¨¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤â°ã¤¦¤·¡£¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡°¡Âç»þÂå¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉª¤Î²ÄÆ°°è¤¬¤Û¤«¤Î¿Í¤è¤ê¶¹¤¯¤Æ¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÉª¤«¤éÀè¤¬Áö¤ë¡×¡ÖÏÓ¤Î¿¶¤ê¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡×´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤È¤Ï¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤¢¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Îµå¼ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÊÑ²½µå¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¸µ¥í¥Ã¥ÆÊá¼ê¤ÎÎ¤ºêÃÒÌé»á¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤¤ì¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£Èó¾ï¤ËÎ®¤ì¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤·¤«¤âÊ¿ÆâÅê¼ê¤Ï¥¶¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤ÎÂ®µå¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤Ê¤êÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÙÀî¤¢¤ó¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£