シベリアンハスキーと赤ちゃんの心温まる一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万3000回再生を突破し、「微笑ましい」「ほのぼのします」「これから先が楽しみ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：シベリアンハスキーのおしりが『赤ちゃんにぶつかってしまった』結果→ずっと見ていたい『尊い反応』】

お尻アタックがさく裂！！

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」では、シベリアンハスキーの『もん』ちゃん、『にこ』ちゃんの可愛い姿が紹介されています。2頭の家には、2人目の赤ちゃんが生まれたばかり。今回は、にこちゃんと赤ちゃんの「ある一幕」を投稿したといいます。

1人目の育児をサポートした経験のあるもんちゃんは、今回も素晴らしいお兄ちゃんっぷりを見せていたそうです。しかし、にこちゃんにとっては、初めての赤ちゃんとの暮らし。嬉しくて興奮しすぎてしまうため、赤ちゃんに近づかせないようにしていたといいます。

少しずつにこちゃんが落ち着いてきたため、この日は赤ちゃんと触れ合わせてみることにしました。赤ちゃんに挨拶したかったのか、にこちゃんは赤ちゃんの前でクルクル回転。その拍子に、お尻が赤ちゃんの体に当たってしまいました。

笑いが止まらない赤ちゃん

思わずフォローしようとしたママですが、なんと赤ちゃんは満面の笑みになったのです。それは、ママでさえも「初めて見た」と言うほどの盛大な大爆笑でした。赤ちゃんは、にこちゃんのお尻アタックがツボにハマってしまったようです。

赤ちゃんの反応が嬉しくて、何度もクルクル回って見せたというにこちゃん。赤ちゃんは、ついににこちゃんの顔を見ただけで笑うようになってしまったといいます。明るくて天真爛漫なにこちゃんの行動は、赤ちゃんにとって素晴らしいエンターテイメントだったのかもしれません…♪

これからの2人に期待♡

にこちゃんがペロペロしようとしてしまったため、一旦距離を置いて床運動に。うつ伏せを練習する赤ちゃんの隣で、にこちゃんは優しく寄り添っていたといいます。ちなみに、もんちゃんは2人の様子を温かい眼差しで見つめていたとか…。

まだまだはしゃぎすぎてしまうこともあるというにこちゃんですが、赤ちゃんとの距離は確実に縮まっているそう。この様子なら、大親友のような素敵な関係になる日も遠くはないかもしれませんね！！

この投稿には「なんでこんなに賢いの」「幸せを感じながらニコニコですね」「こちらまで明るくて楽しい気分になりました」などの温かなコメントが寄せられています。

もんちゃんとにこちゃんの日常はYouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。