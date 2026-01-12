ワンコと雨の日にお散歩に行ったら、水たまりに夢中で前に進まなくなってしまって…？困るけれど微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万5000回再生を突破。「子供と同じｗ」「愛おしい」「永遠に見てられる」といった声が寄せられています。

【動画：犬と雨の日に散歩に行った結果→水たまりに興味津々になって…全く進まない『愛しい光景』】

水たまりに興味津々のワンコ

TikTokアカウント「kuroshiba0104」に投稿されたのは、柴犬の「くろまめ」君が雨の日にお散歩に行った時の様子です。くろまめ君は水たまりを見つけると立ち止まり、じっと覗き込んだそう。そしてお手々でちょんちょんと水面にタッチ。どうやら雨粒が落ちるたびに波紋ができるのが面白くて、「この輪っかみたいなの何だ？」と興味津々になっているようです。

波紋ができているところに移動しては、「捕まえられるかな？」とちょんちょんと触れてみることを繰り返すくろまめ君。楽しそうにしっぽをユラユラさせている姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

全然前に進まない！

飼い主さんが「全然前に進まない」と困りながら待っているので、そろそろくろまめ君も水たまりで遊ぶのをやめて歩き出してくれるはず。…と思いきや、くろまめ君は飼い主さんに背中を向け、「あっちにも輪っかができてる！」と後ろに戻ってしまったとか。

その後もくろまめ君はお散歩を放棄して、水たまりに夢中になっていたそう。その子どものように無邪気で愛くるしい姿を見たら、「早く行こう」と急かす気にはなれません。結局、飼い主さんはくろまめ君に付き合って、ずっと水たまりのそばで待っていてあげたそうですよ。

この投稿には「可愛すぎる」「しっぽの動きでわくわく感が伝わりますね！」「付き合ってあげる主さんも優しい」「最高のお散歩タイムだと思う！ヒト的には早く帰りたいけどw」といったコメントが寄せられています。

進むのが速すぎる日も

水たまりがある時は足が止まりがちなくろまめ君ですが、普段は軽やかな足取りでお散歩しているそうです。10歳のおじさんワンコとは思えないほどのスピードで走り、飼い主さんがついていけなくなってしまうこともあるとか。いつまでも元気いっぱいに、お散歩を楽しんでほしいですね！

くろまめ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「kuroshiba0104」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kuroshiba0104」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。