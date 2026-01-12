サッカー明治安田J2のブラウブリッツ秋田が、必勝祈願のため秋田市の神社を参拝しました。来月開幕する、秋春制へと移行する前の特別なリーグ戦に臨むブラウブリッツ、結果にこだわって戦い抜くことを誓いました。



ブラウブリッツは、新シーズンを前に毎年、神社で必勝祈願をしています。



12日は吉田謙監督や選手・スタッフなど、約40人が参加しました。





今年はJリーグの秋春制への移行に伴い、来月から6月にかけて、「百年構想リーグ」と呼ばれる昇格や降格がない特別なリーグ戦が開催されます。新たに6人の選手が加わったブラウブリッツはJ2とJ3の40チーム中10位以内を目指して戦います。●期限付き移籍から復帰 半田航也選手「自分の特徴であるゴールを取るというところはもちろんなんですけれども、やっぱり僕にしかできない役割ってのが必ずあるので、そういったのを今年自分で考えながら表現していきたいと思っています」●山田元気選手「結果が求められるシーズンでもあるので、まずハーフシーズンと言っても結果にこだわってやっていかなきゃないけないなとは思っているので、昨年の経験を踏まえて生かすも殺すも自分たち次第だと思うのでそれを生かせるように日常を大事にしてトレーニングしていくつもりです」先週木曜日から全体練習をスタートさせたブラウブリッツ。14日からの高知でのキャンプでさらなるレベルアップを目指します。