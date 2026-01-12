ママが取られてしまうからとライバル視している"ぬいぐるみ"と対峙したコーギーさん。『お手』と言われてしまうと…？まさかの可愛すぎる結末が話題になっているのです。

本当はライバルの言いなりになんてなりたくないけれど…不本意さが伝わってくるその微笑ましい光景は記事執筆時点で41万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ぬいぐるみをライバル視している犬→ぬいぐるみから『お手』と言われると…可愛すぎる結末】

ライバル視している"ぬいぐるみ"と対峙する犬

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。

この日、こまちちゃんは大好きなママを取られてしまうことから『ライバル視』しているというぬいぐるみと対峙することとなったのだそう。

『お手』と言われると…可愛すぎる結末が話題

ママを奪われてしまうかもしれない、ライバルの言いなりになるわけにはいかないはずのこまちちゃんですが…。

『お手』という言葉と共にぬいぐるみに手を差し出されてしまうと…ついつい可愛いおててを出さずには居られなかった模様。

『不本意です』と感情が滲み出た表情を浮かべながらも、つい『お手』の誘い水には反応せずにはいられなかったというこまちちゃん。

その可愛すぎる攻防と結末は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「抗えないの可愛いｗｗ」「不本意そうな表情が可愛すぎる」「すごい嫌そうな顔ｗ」「ぬいにお手してるの可愛い」「慣れってすごい」など多くのコメントが寄せられています。

チーズ蒸しパンとのコラボに大反響

現在5歳のこまちちゃんは、マイペースで天真爛漫な女の子。北海道チーズ蒸しパンのクッションがとてもお気に入りで、上手に使いこなすそのお姿はあまりにも愛くるしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らすこまちちゃんのお姿は、日々多くの人々にコーギーの魅力を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。