授業再開を前に 大森山動物園で冬休みの思い出作り
3連休の最終日、秋田市などの小中学校は13日に授業が始まります。大森山動物園には雪の中、家族連れが訪れていて冬休みの思い出を作っていました。
どこか寒そうな様子のフラミンゴに
身を寄せ合い暖をとるサルたち。
冬の動物たちの様子を見ることができる「雪の動物園」です。
秋田市の大森山動物園で2月末までの土日祝日に開催されています。
カピバラたちがあったかいお湯に浸かるカピバラの湯っこは、毎年人気のイベントです。
雪が降り厳しい寒さとなりましたが、冬休み中の子どもたちなどが、そのかわいらしい姿に癒やされていました。
「カピバラの解説を見に来ました～」「トナカイお散歩してるの」
「きのうも来たしきょうも来ました」
Qきのうより寒いけどどう
「楽しいです」
Q冬休み何が楽しかった
「一緒にお父さんと遊ぶの」
「なんか冬の動物の姿を見に行きたくて来ました。きょうが冬休みの最終日なんで」
Qどう最終日動物園来て
「すごい思い出が作れた気がします。」
秋田市などの小中学校は13日に授業が再開します。
連休最終日、お出かけにはあいにくの天気となりましたが、子どもたちは、また一つ冬休みの思い出を作りました。