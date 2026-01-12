3連休の最終日、秋田市などの小中学校は13日に授業が始まります。大森山動物園には雪の中、家族連れが訪れていて冬休みの思い出を作っていました。



どこか寒そうな様子のフラミンゴに



身を寄せ合い暖をとるサルたち。



冬の動物たちの様子を見ることができる「雪の動物園」です。



秋田市の大森山動物園で2月末までの土日祝日に開催されています。



カピバラたちがあったかいお湯に浸かるカピバラの湯っこは、毎年人気のイベントです。





午前10時の秋田市の気温は氷点下0.8度。雪が降り厳しい寒さとなりましたが、冬休み中の子どもたちなどが、そのかわいらしい姿に癒やされていました。「カピバラの解説を見に来ました～」「トナカイお散歩してるの」「きのうも来たしきょうも来ました」Qきのうより寒いけどどう「楽しいです」Q冬休み何が楽しかった「一緒にお父さんと遊ぶの」「なんか冬の動物の姿を見に行きたくて来ました。きょうが冬休みの最終日なんで」Qどう最終日動物園来て「すごい思い出が作れた気がします。」秋田市などの小中学校は13日に授業が再開します。連休最終日、お出かけにはあいにくの天気となりましたが、子どもたちは、また一つ冬休みの思い出を作りました。