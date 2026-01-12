楽天・小郷裕哉外野手が１２日、沖縄県内で自主トレを行い、今季の巻き返しを期した。

２３年は１２球団唯一の全試合フルイニング出場だったが、昨季は９０試合出場にとどまり打率１割７分３厘、２本塁打と低迷。復活にかける思いは強い。練習後にオンラインで取材対応した小郷は「しっかりもう一度鍛え直して、いいシーズンにできるようにやっています」と覚悟を口にした。

巻き返しに向けて、昨秋からソフトバンク・近藤モデルのバットを使用し始めている。「握った感じの感覚がいいかも、と。練習しているかんじは扱いやすいと思いました」と好感触を明かす。

新たな相棒候補は従来のものより長さが短く、グリップエンドの形状が小さめ。「長さはたしか１センチ短いんですけど、グリップは指をかけるとこがないので、実際に持ってるとこからの長さと考えたら一緒ぐらい。前はグリップエンドにかけて打っていたので、長さは感覚的には短くなった感じはあんまりない」と説明した。

操作性が増したバットで目指すのは打率や出塁率の向上だ。「率が残らないと試合に出れない。塁に出て、出塁して、足を使った攻撃がテーマになる」と思い描く。

今回の自主トレには近藤モデルのバットのみを持ち込んでいる。「いいところもありますけど、逆に今までよりもバットが出てきすぎちゃうとかもある。試合が始まってしばらくはこのバットでいって、自分の感覚と相談しながらやっていきたい」と見据えた。