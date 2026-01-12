４０歳の誕生日を迎えたことを報告。イモトアヤコのインスタグラム（＠ｉｍｏｔｏｄｅｓｓｅ）より

写真拡大

　タレントのイモトアヤコが、４０歳の誕生日を迎えたことを報告し、投稿された写真が反響を呼んでいる。

　１２日に４０歳の誕生日を迎えたイモト。「４０歳になりました　４０代スタートということで　改めてスタートラインにたつんだ、羽ばたくんだという願いも込めて写真を撮ってみました」とつづり、クラウチングスタートのポーズを決めたショットや、ジャンプして両手両足を大きく広げたショットを披露。

　さらに「異国に行くお仕事をはじめて２０年たち　パスポートも５冊目になりラジオパーソナリティをはじめて１０年たち　結婚して５年たち　気がつきゃ息子も４歳になりました　ふだんはあまり数字は意識しないけれど　なんだか「４０」という数字は感慨深いです　今までも今もこれからも自分らしく生きていけますように　あらためて今後ともよろしくお願いします」と続けた。

　この投稿には「横にコモドドラゴンがいるんですね、分かります」「おめでとうございます　パスポート５冊目すごいですね」「良い人生を歩めるよう、応援しています」「めちゃくちゃカッコいいほんと、いつも一生懸命で、且つ心配りある、素敵な女性。ますます４０代のイモトさん、楽しみです」などのコメントが寄せられている。