タレントのイモトアヤコが、４０歳の誕生日を迎えたことを報告し、投稿された写真が反響を呼んでいる。

１２日に４０歳の誕生日を迎えたイモト。「４０歳になりました ４０代スタートということで 改めてスタートラインにたつんだ、羽ばたくんだという願いも込めて写真を撮ってみました」とつづり、クラウチングスタートのポーズを決めたショットや、ジャンプして両手両足を大きく広げたショットを披露。

さらに「異国に行くお仕事をはじめて２０年たち パスポートも５冊目になりラジオパーソナリティをはじめて１０年たち 結婚して５年たち 気がつきゃ息子も４歳になりました ふだんはあまり数字は意識しないけれど なんだか「４０」という数字は感慨深いです 今までも今もこれからも自分らしく生きていけますように あらためて今後ともよろしくお願いします」と続けた。

この投稿には「横にコモドドラゴンがいるんですね、分かります」「おめでとうございます パスポート５冊目すごいですね」「良い人生を歩めるよう、応援しています」「めちゃくちゃカッコいいほんと、いつも一生懸命で、且つ心配りある、素敵な女性。ますます４０代のイモトさん、楽しみです」などのコメントが寄せられている。