石川県輪島市でおととしの地震や豪雨で被災し、仮設住宅で暮らす女性グループが去年12月、鹿児島県の離島を訪問しました。平均年齢77歳。その行動力の裏側には届けたいある思いがありました。



「ようこそ！ようこそ！」



ここは鹿児島県の南にある島の1つ、喜界島。



やって来たのは、石川県輪島市町野町の女性たち。



平均年齢77歳の通称「町野バーバーズ」。





直接距離1200キロ、2日間かけて喜界島に来たのには、ある目的がありました。

石川県輪島市にある、268戸が並ぶ仮設住宅団地「町野町第2団地」。



集会所に集まっているのは、仮設住宅に住む女性グループ「町野バーバーズ」。



メンバーは、68歳から86歳の8人のばあばです。



町野バーバーズ・新屋 かをる さん：

「この仲間は仮設の仲間。やかましい仲間」



町野バーバーズ・垣地 涼子 さん：

「2日もこのメンバーに会えなかったら寂しい。皆、何しとるんやろう、どこ行っとるんやろうって」



震災後、夫を亡くし一人暮らしをしている堀江さん。



メンバーと会うことを、何よりも楽しみにしています。



町野バーバーズ・堀江 政子 さん：

「家を再建しとる。自分の集落に帰るけど、一緒に活動しようかと。混ぜてくれるか分からん」



集会所での一番の楽しみはおしゃべりですが、もう1つ、目的があります。



奥能登豪雨の際、全国から届けられた支援物資のタオルを使い、雑巾作って全国の学校に届けるということ。

町野バーバーズ・新屋 かをる さん：

「雨降ったりして、畑行けないときに集まって作ってます。学校って雑巾いるから使ってもらいたい」



バーバーズにとって、裁縫はお手の物。



雑巾以外にも、コースターやしおりも作り始めたのですが、切っ掛けはボランティアで来た少女たちとの出会いでした。



町野バーバーズ・新屋 かをる さん：

「喜界島から来て、フラダンス踊ってくれたのがよかった。また涙出そう…」



町野バーバーズ・堀江 政子 さん：

「元気もらった。その子らのおかげでこういうことしようと、フランダンスのおかげやね。踊ろうとは思わんけど…」



去年3月。鹿児島県の喜界島から、ボランティアでフランダンスを披露しに来てくれた子どもたち。

町野の皆さんにとって、心に残るイベントだったようで、その子どもたちに雑巾と手作りの品を直接渡して、お礼を伝えたいというバーバーズ。



もちろん実費です。



平均年齢77歳。海を越えて、喜界島へ行くという夢が出来たのです。



「雑巾持ってみんなで行くぞ～」「何島？」「喜界島」



そんなバーバーズの夢を応援してくれたのが、被災地支援団体「チームジャパン」の河邉輝さん。



オーストラリア出身の輝さんは、能登の人々のやさしさに魅せられて石川県羽咋市に住み込み、土砂の撤去や家財の運搬など、さまざまな支援を続けています。



チームジャパン・河邉 輝 さん：

「夢って抽象的だけど、頑張れる原動力だったり、生きがいにもなる。ここまで思いが強い人たちを、僕は絶対に応援したい」



町野バーバーズ・堀江 政子 さん：

「コケ(きのこ)ご飯作った。輝くんに食べさそうと思って張り切りすぎたら失敗。水入れ過ぎた」



輝さん、すっかり孫のように可愛がられているようです。



何度もバーバーズと旅行の打ち合わせを行い、喜界島ともコンタクトをとり、計画から半年。ついに迎えた出発日。



チームジャパン・河邉 輝 さん：

「おはようございます。1週間前まで(喜界島は)セミが鳴いとったみたい」



4泊5日の喜界島の旅。今回は、バーバーズから3人が向かいます。

直線距離1200キロ。新幹線と飛行機を乗り継ぎ、2日間かけて喜界島へ。



現地に到着すると、何と地元の人たちによるライブや太鼓の演奏など、歓迎イベントが開かれました。



そこで3人は、輪島の紹介や地震と豪雨の経験談を話しました。



町野バーバーズ・宮越 雪子 さん：

「地震は昔は机の下に隠れろとか言いましたけど私の経験だと、梁が梁が落ちると机の下でも圧迫死している。ですから危ないと思ったら広い所へ逃げて下さい」



そして、フランダンスの子どもたちとも9か月ぶりに再会。

喜界島の子ども：

「バーバたちに会えてとてもうれしい。会いに来てくれてありがとうございます」



喜界島に来た一番の目的。フラダンスの子供たちに直接、雑巾と手作りの小物を感謝の気持ちとともに渡すことが出来ました。



町野バーバーズ・新屋 かをる さん：

「胸がいっぱいになって、なにも言えません。ごめんなさい」



町野バーバーズ・堀江 政子 さん：

「指折り数えて楽しみにしていた。今日迎えることが出来てすごくよかったです。これからの人生に…(涙)ごめんなさい」



チームジャパン・河邉 輝 さん：

「思いの循環ですね。お互いが思いあって応援し合うなんて笑顔しかない。他の仮設でも、珠洲バーバーズでも志賀町バーバーズでも、能登以外でもそうった集まりができたらなって」



ばあばの夢から生まれた、笑顔いっぱいの喜界島プロジェクト。



町野バーバーズは、まだまだ元気に、これからも活動を続けていきます。

