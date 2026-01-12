きょう1月12日は成人の日です。この3連休は「二十歳のつどい」が、石川県内各地で開かれました。二十歳の若者は、将来に向けてどんな夢を描いているのでしょうか。



雪が積もる中、迎えた成人の日。



「久しぶり～」

友人との久しぶりの再開に、笑顔がこぼれます。



金沢市では今年度、4731人が二十歳を迎え、この3連休は市内で「二十歳の集い」が開かれました。



人生の節目を迎え、どんな将来を描いているのでしょうか。





参加者は：「ちゃんと目標をかなえられる大人になりたい。航海士になりたいので、それに向けて頑張りたい」「自分の夢をかなえる大人になりたい。税理士とか公認会計士の勉強してます」

参加者は：

「専門学校に行っているので、誰かの役に立つ立派な大人になれたらいいなって」

「ママみたいな大人になりたい。頼りになる存在なので、自分もいろんなひとから頼られる存在になりたい」



一方、11日は輪島市内でも、約100人が二十歳の節目を祝いました。

参加者は：

「4月から看護師になって働くので、なかなか地元に帰って就職というのも減っているので、そんな中でも能登に若い力として貢献できればいいとなと思って、頑張りたいと思っています」



輪島市では例年、会場としていた施設が地震で被災したことから、ことしも中学校を会場として開かれました。



誓いの言葉・崖 華子 さん：

「かつての通学路も当時と比べて更地が目立つようになりました」「輪島で育った若者として復興への希望を力強く持ち続けます」

二十歳の誇りとふるさとへの思いを胸に、笑顔あふれる門出の日となりました。