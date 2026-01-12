3連休中の石川各地で｢二十歳のつどい｣ “人生設計”に“ふるさとへの思い” 二十歳が描く将来の夢は…
きょう1月12日は成人の日です。この3連休は「二十歳のつどい」が、石川県内各地で開かれました。二十歳の若者は、将来に向けてどんな夢を描いているのでしょうか。
雪が積もる中、迎えた成人の日。
「久しぶり～」
友人との久しぶりの再開に、笑顔がこぼれます。
金沢市では今年度、4731人が二十歳を迎え、この3連休は市内で「二十歳の集い」が開かれました。
人生の節目を迎え、どんな将来を描いているのでしょうか。
「ちゃんと目標をかなえられる大人になりたい。航海士になりたいので、それに向けて頑張りたい」
「自分の夢をかなえる大人になりたい。税理士とか公認会計士の勉強してます」
参加者は：
「専門学校に行っているので、誰かの役に立つ立派な大人になれたらいいなって」
「ママみたいな大人になりたい。頼りになる存在なので、自分もいろんなひとから頼られる存在になりたい」
一方、11日は輪島市内でも、約100人が二十歳の節目を祝いました。
参加者は：
「4月から看護師になって働くので、なかなか地元に帰って就職というのも減っているので、そんな中でも能登に若い力として貢献できればいいとなと思って、頑張りたいと思っています」
輪島市では例年、会場としていた施設が地震で被災したことから、ことしも中学校を会場として開かれました。
誓いの言葉・崖 華子 さん：
「かつての通学路も当時と比べて更地が目立つようになりました」「輪島で育った若者として復興への希望を力強く持ち続けます」
二十歳の誇りとふるさとへの思いを胸に、笑顔あふれる門出の日となりました。