¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥Ã¥È¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼¥«¥Ã¥×£²£°£²£¶¡¡£Õ¡½£±£³¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÃæÂôÍ¤Æó»á¡¢Æ±£Í£ÆËÜ»³²í»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È»²²Ã¡£Âç²ñ·è¾¡Á°¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉðÅÄ»á¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¸µ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÃ´¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Õ¡½£±£³¤ÎÆ±Âç²ñ¤Ï¡¢àÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÉãá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¸Î¥Ç¥Ã¥É¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ç£±£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Í¥¾¡¤ÏÃÞ¸å£Æ£Ã¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£