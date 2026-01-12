AKB48佐藤綺星、姉・妃星と着物2ショット披露「可愛いが渋滞」「目の保養すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】AKB48の佐藤綺星が1月11日、自身のInstagramを更新。姉で元AKB48の佐藤妃星との2ショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳AKB48「そっくり」と話題の美人姉と2ショット
佐藤は「お正月にきあらちゃんと着物着たよ〜 ぴんくとみずいろ！イメージ通りかな〜？」とつづり、姉・妃星との2ショットを含めた、着物姿の写真を複数枚公開。綺星は水色、妃星はピンク色をベースにしたパールの飾り襟の可愛らしい着物を身に着けており、姉妹で顔を寄せ合った2ショットを公開している。
また妃星も自身のInstagramで「あいりと鎌倉旅行したよ〜おそろいの着物」と2ショットや自身のソロショットを投稿している。
この投稿には「可愛いが渋滞」「目の保養すぎる」「仲良し」「美人姉妹「そっくり」「2人とも着物似合う」「華やか」などの反響が寄せられている。姉の妃星は、2023年9月にAKB48を卒業。現在は声優として活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳AKB48「そっくり」と話題の美人姉と2ショット
◆佐藤綺星、姉・妃星と着物2ショット披露
佐藤は「お正月にきあらちゃんと着物着たよ〜 ぴんくとみずいろ！イメージ通りかな〜？」とつづり、姉・妃星との2ショットを含めた、着物姿の写真を複数枚公開。綺星は水色、妃星はピンク色をベースにしたパールの飾り襟の可愛らしい着物を身に着けており、姉妹で顔を寄せ合った2ショットを公開している。
◆佐藤綺星の投稿に反響
この投稿には「可愛いが渋滞」「目の保養すぎる」「仲良し」「美人姉妹「そっくり」「2人とも着物似合う」「華やか」などの反響が寄せられている。姉の妃星は、2023年9月にAKB48を卒業。現在は声優として活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】