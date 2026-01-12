モー娘。牧野真莉愛、美ボディライン際立つドレス姿披露「圧巻のスタイル」「背中まで美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が1月11日、自身のInstagramを更新。ロングドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“日ハムファン”モー娘。「圧巻のスタイル」タイトドレス姿披露
牧野は「モーニング娘｡’26 牧野真莉愛 写真集」とつづり、ワニブックスから2月2日に発売される写真集を告知し、カメラマンの中山雅文氏（＠masafumi7031）が撮影したショットを投稿。クラシカルな空間でカメラに向かって振り向く様に立ち、美しい背中のラインが際立つベアトップのロングドレス姿を公開している。
この投稿には「背中まで美しい」「見とれてしまう」「圧倒的な存在感」「大人っぽい」「印象変わる」「写真集が楽しみ」「圧巻のスタイル」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
