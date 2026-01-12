¥Ò¥í¥ß¡õ¾¾ËÜ°ËÂå¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î²ÈÂ²4¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄ¹ÃË¡¦¾®±àÎ¿±û¤¬¸ø³«¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/12¡ÛÇÐÍ¥¤Î¾®±àÎ¿±û¤¬1·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷½¸¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®±à¤Ï¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁ´°÷½¸¹ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹±Îã¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¡Ö º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Í¼Æü¤ÎÄÀ¤à³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÍ¼¾Æ¤±¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤È°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤¬2¿Í¤º¤Ä¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¿Æ»Ò¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö°äÅÁ»ÒºÇ¶¯¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥í¥ß¤È¾¾ËÜ¤Ï1993Ç¯¤Ë·ëº§¡£1995Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦Î¿±û¡¢1998Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
