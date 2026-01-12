1月23日に召集予定の通常国会の冒頭で衆議院を解散する案が政権内で検討されています。衆議院山形県選挙区を巡る現状と県選出議員の受け止めを取材しました。



解散した場合に行われる次期衆議院選挙の山形県選挙区には、これまでのところ、3区あわせて6人が立候補を予定しています。

現在、立候補を予定しているのは、1区は自民党の現職、遠藤利明さん（75）。去年、比例東北ブロックで繰り上げ当選した立憲民主党の原田和広（52）さん。





2区は自民党の現職で、農林水産大臣の鈴木憲和さん（43）。比例東北ブロックで復活当選した国民民主党の菊池大二郎さん（43）。3区は自民党現職の加藤鮎子さん（46）。立憲民主党の公認で、立憲と国民民主党、連合山形の「2党1団体」の統一候補として擁立する新人の落合拓磨さん（28）が立候補を予定しています。このほか、今後、「衆議院解散」が現実味を帯びてきた場合、共産党や参政党などが擁立の動きを進めるとみられています。高市総理が解散総選挙の検討に入ったとの報道を受けて県2区の鈴木憲和・衆院議員はー。鈴木憲和・衆院議員「報道でそのことを知った。 衆議院は常在戦場。いつ何があっても対応できるように 日ごろから活動している」自民党県連の会長も務める鈴木議員。県内選挙区の対応はー。鈴木憲和・衆院議員「1区の遠藤利明議員、3区の加藤鮎子議員ともよく相談してみんなで地域のために日本のために頑張れるように取り組みたい」一方、前回衆院選で県2区に出馬し、比例東北ブロックで当選した菊池大二郎衆院議員はー。菊池大二郎・衆院議員「まずは（高市総理）本人の決断、言葉があるまではどうなるか分からないが、常に選挙を意識して活動してきたので、選挙態勢を改めて構築していく準備を 急いでやっていかなければいけない」また、国民民主党県連で副会長を務める菊池さんは立憲民主党と連合山形とのいわゆる「2党1団体」での連携が重要になるとしました。菊池大二郎・衆院議員「（1区・2区の）現職、そして3区では統一候補を前提にしながら、 それぞれの選挙区で選挙協力をしていくことが重要視されるべき」解散した場合衆院選は「1月27日公示、2月8日投開票」、または「2月3日公示、15日投開票」とする日程が浮上しています。