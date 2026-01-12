正月の箱根駅伝に山形県勢からただ1人出場し、山梨学院大学のメンバーとして8区を走った山辺町出身の松岡一星選手が1月12日、2年生で挑んだ初めての箱根路の感想を語りました。



山辺町出身で山梨学院大学2年の駅伝ランナー・松岡一星選手。

ことしの箱根駅伝に県勢からただ1人出場を果たしました。松岡選手は現在帰省中で、12日は両親とともにYBCラジオに出演し、箱根での走りを振り返りました。





「当日走る気持ちで準備してくれと言われていたので自分も常に「走る」と気持ちを高めていって当日を迎えた」松岡選手は当初は補欠登録でしたが、復路の前日の夜、監督から急きょ8区のランナーに指定されました。「一番初めはよっしゃー自分が（前との距離を）縮めるんだという気持ちで（自分を）奮い立たせた」夢の箱根路に挑んだ松岡選手。区間9位の力走を見せました。箱根を走った感想は？「沿道の人数が多くて声がすごくてあ、箱根ってこういうところなんだ想像以上だった」親族が総出で応援に駆け付けたといいます。父・亮太さん「がんばれ、一星！ラスト3000メートル楽しんで走れ」母・敦子さん「感極まってがんばれの一言」「ここからだきついところで応援してくれたので残り3キロがんばろうと自分を奮い立たせた」小学6年から長距離走に取り組んでいる松岡選手は、高校3年の県高校駅伝で1区の2位になる成長を遂げました。大学進学後に出場した県縦断駅伝では2年連続で区間賞に輝き、天童・東村山チームの躍進に貢献しました。2年生で挑んだ初めての箱根。山梨学院大チームは総合17位に終わり、シード権は取れませんでした。松岡選手の視線は来年の箱根に向けられています。松岡選手「3年、4年でシード権をつかみたい。もっと個人の順位を上げてチームに貢献したい」走りたい区間は？「5区」松岡選手は今後は大会での実績を重ね、来年の箱根再挑戦を目指します。