1月12日は成人の日です。山形県内6つの市と町では3連休・中日の11日、二十歳を祝う式典が行われました。県内最多の1700人が出席した山形市で、二十歳の夢や思いを聞きました。



今シーズン最大の寒波が県内に到来した11日、山形市の「二十歳の祝賀式」の会場となった市総合スポーツセンターの前には強い風と雪が吹き付けていました。





出席者「手が冷たすぎて動かない。寒すぎて痛い。冷たい」出席者「きょう足袋を履いてきたが、ブーツにするかとか、中にインナー着るかとか大寒波来るよとニュースで言っていたので対策の話はしてきた」山形市では今年度、県内の市町村で最も多い2277人が20歳を迎えます。このうち、きのう行われた「二十歳の祝賀式」にはおよそ1700人が出席し、友人との再会を喜びました。出席者「きのう小学校の同窓会をして タイムカプセルを開けた」「会う機会がないので楽しく過ごしている」出席者「（二十歳になった今の気持ちは？）大人になった感じがしてすごくうれしい。振袖着た時に憧れだったのでうれしかった」中には名前が入った旗を持つ人も。出席者「（名前入りの旗を持ちながら）全部自分で準備した。黒と金が好きなんで。今に至るまで健康で元気にやってこられたのでこれからも元気にやっていきたい」式典では、山形市の佐藤孝弘市長が「自分自身が進むべき道を自分で考えて判断し道を切り開いていくことが大切」と出席者たちを激励しました。出席者親子「（娘さんの晴れ姿いかがですか）私のを着てもらったのでおさがりなのでよかったなと大事にとっておいて」「（県外の大学で）獣医学部で獣医になるための勉強をしている」「国家試験に受かって夢を叶えてもらいたい」「最後まで自分の小さい頃からの目標を叶えられるように頑張って勉強したい」出席者専門学生（県内）「看護師になるため専門学校で勉強している。仕事をするときに責任を持って誰にでも優しい看護師になりたい」出席者学生（県外）「水の勉強をしている。将来はしっかり稼げる会社員になる」出席者「県内で働く」「県外で働く。音楽の専門学校に行っているので音楽系の仕事に就ければいい」「地震に関する勉強をしているので、いま地震が多いので解決するための力になれれば。県内に戻ってこれたら地域に貢献できたら」出席者短大生（県外）「将来は自分の語学力を使った仕事に就ければ。山形に戻ってきたいなと思っていて。山形すごく好きなんで」今年度、県内で20歳を迎えるのは9461人で、統計が残る1989年以降で過去最少となりました。11日は山形市のほか、天童市や鶴岡市などあわせて6つの市と町で二十歳を祝う式典が行われました。残る自治体の多くは8月のお盆に合わせて行われる予定です。