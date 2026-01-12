エリクシールの化粧水が進化♡透明感とハリを叶える新ブライトニング誕生

スキンケア市場19年連続売上No.1※2を誇るエリクシールから、美白＆エイジングケアを両立した新ブライトニングラインが登場します。シミ予防とハリの両立に向き合い続けてきた研究の集大成として、化粧水・乳液・トライアルセットを含む全9品を展開。年齢とともに変化する肌悩みに寄り添いながら、うるおいと透明感に満ちた「つや玉」輝く肌へ導く新提案に注目です。

W美白成分で叶える大人の透明感

エリクシールの新ブライトニングシリーズは、シミを防ぐ2つの美白有効成分「m-トラネキサム酸※3」「4MSK※4」をダブル配合。

さらに、約40年以上のコラーゲンサイエンスから生まれた独自成分「コラジェネシスⓇ※5」を組み合わせ、肌の奥から※9ハリと透明感にアプローチします。

角層のうるおいが光を美しく反射し、濁りのない明るい印象の肌へ導く設計です。

選べる質感と心地よさへのこだわり

化粧水・乳液それぞれに、みずみずしいタイプとしっとりタイプを用意。好みや季節に合わせて選べる2タイプでありながら、効果と保湿力は同等です。

アルコール※8フリー処方を実現しながら、なじみの良さと浸透感※9を両立。約300種類の処方検討を経て完成したテクスチャーは、毎日のスキンケアを心地よい時間へと導きます。

ライン使いしやすい全9品を展開

エリクシールブライトニングローションみずみずしいタイプca(医薬部外品)／しっとりタイプca(医薬部外品)



価格:本体3,400円(税込3,740円)/つめかえ用3,000円(税込3,300円)

容量:本体170mL/つめかえ用150mL

エリクシールブライトニングエマルジョンみずみずしいタイプca(医薬部外品)／しっとりタイプca(医薬部外品)



価格:本体4,000円(税込4,400円)/つめかえ用3,300円(税込3,630円)

容量:本体130mL/つめかえ用110mL

エリクシールブライトニングトライアルセットしっとりタイプca【数量限定品】



価格:1,080円(税込1,188円)

内容量:化粧水30mL/乳液30mL

化粧水と乳液は本体とつめかえ用をそれぞれ用意し、継続しやすさにも配慮。初めての方には10日分使えるトライアルセットも数量限定で登場します。

肌悩みが本格化する大人世代に向けた、取り入れやすく続けやすいラインナップです。

※価格は参考小売価格です。(店舗によって異なる場合があります)

※1 インテージ SRI・SRI+ 化粧水・乳液市場 メインシリーズランキング 2006年11月～2025年10月 推計販売金額

※2 インテージ SRI・SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング 2006年11月～2025年10月 推計販売金額

※3 トラネキサム酸

※4 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※5 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※8 エチルアルコール

※9 角層まで

つや玉輝く未来のための新習慣

シミ予防とハリケアを同時に叶えたい、そんな大人の願いに応えるエリクシールの新ブライトニングシリーズ。毎日心地よく使える質感と、確かな研究に裏打ちされた処方が、肌に自信を与えてくれます。

未来の自分のために、今日から始める透明感ケア。つや玉が輝く肌を、ぜひ体感してみてください♡