【ポイント】

・「真冬並み」（12日）⇒「初春並み」（13日）へ。

・低気圧通過と冬型気圧配置を繰り返し、周期的な変化。

・13日（火）は東北〜山陰の日本海側で一時的に、にわか雨や雷雨。

・13日（火）午後は西日本で黄砂飛来の可能性も。

・14日（水）は冬型で、日本海側は広く雪。

・日々の気温変化が大きく、週の後半も寒さが緩む。

【全国の天気】

天気は周期的に変わります。13日（火）は低気圧が日本海を通過し、14日（水）は冬型の気圧配置となるでしょう。13日（火）は暖かい南風が吹いて気温が上昇しますが、前線の通過時は、東北から山陰の日本海側を中心に、にわか雨があり、雷を伴う所もあるでしょう。雪の多い東北や北陸でも雪ではなく雨になる所が多いため、落雪や雪崩などに注意が必要です。東海〜九州にかけての太平洋側でも一時的に雨の降る所がありますが、関東では天気の崩れはなさそうです。また、九州など西日本では黄砂が飛来するかもしれません。

各地、気温は上がって日中は仙台で11度、東京は15度といずれも3月下旬並みの予想でしょう。高知や鹿児島は15度を超える見込みです。寒さが緩んで、過ごしやすい所が多そうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -7度（-2 真冬並み）

仙台 0度（＋2 3月上旬）

新潟 1度（＋3 3月上旬）

東京 1度（＋1 真冬並み）

長野 -6度（±0 真冬並み）

名古屋 -1度（＋1 真冬並み）

大阪 3度（＋2 2月中旬）

広島 4度（＋6 3月上旬）

高知 1度（＋4 真冬並み）

福岡 7度（＋5 3月中旬）

鹿児島 7度（＋5 2月下旬）

那覇 13度（＋1 真冬並み）

■予想最高気温（前日差）

札幌 2度（＋4 2月下旬）

仙台 11度（＋7 3月下旬）

新潟 8度（＋4 2月下旬）

東京 15度（＋6 3月下旬）

長野 8度（＋5 3月上旬）

名古屋 11度（＋5 2月中旬）

大阪 14度（＋7 3月中旬）

広島 13度（＋5 3月上旬）

高知 16度（＋7 3月中旬）

福岡 13度（＋5 2月下旬）

鹿児島 17度（＋9 3月中旬）

那覇 22度（＋3 3月中旬）

【週間予報】14日（水）は冬型の気圧配置で、日本海側は雪となりますが、長くは続かないでしょう。15日（木）、16日（金）は北日本の日本海側は雪の降る所が多いですが、北海道を除き、寒さは緩みそうです。関東から西の太平洋側は洗濯日和、お出かけ日和でしょう。「大学入学共通テスト」が行われる土日は今のところ、大荒れの天気ではなさそうですが、日本海側は雪の降る所が多いので今後の気象情報にご注意ください。